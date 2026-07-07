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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Nato Savunma Sanayii Forumu'nda Beş Alanda Ortak Projelere İmza Atıldı"

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda, üye ülkelerin birlikte geliştireceği 5 alanda anlaşma imzalandığını açıkladı. Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yer alacağı projeler, NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda, üye ülkelerin ortak geliştireceği beş alanda anlaşmalar imzalandığını açıkladı. Görgün, " Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler, önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da yapılan 36. NATO Zirvesi dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu kapsamında, üye ülkelerin çeşitli alanlarda birlikte geliştireceği projeler ve anlaşmalara ilişkin açıklama yaptı.

Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği, Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii için Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladık. Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak."

Kaynak: ANKA
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