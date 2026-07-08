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Erdoğan-İngiltere görüşmesi: İlişkiler ve NATO vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliği ve yakın diyaloğun mühim olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarla iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi - Erdoğan, dünyadaki gelişmelerin, NATO'nun kolektif güvenliğe ilişkin rolünün aşındırılmaması ve "Transatlantik Bağ"ın korunmasının önemini ortaya koyduğunu, AB üyesi olmayan müttefiklerin de AB'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğunu belirtti - Görüşmede liderler, Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinde, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, kabulde, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliği ve yakın diyaloğun mühim olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarla iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, dünyadaki gelişmelerin, NATO'nun kolektif güvenliğe ilişkin rolünün aşındırılmamasının ve "Transatlantik Bağ"ın korunmasının önemini ortaya koyduğunu, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin de AB'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğunu belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'ni imzaladı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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