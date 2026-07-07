Emine Erdoğan'dan NATO Zirvesi Akşam Yemeği Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin, diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum."