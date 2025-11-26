Nasipse Olur 2'nin Galası Kanyon AVM'de Gerçekleşti

"Nasipse Olur"un devamı olan "Nasipse Olur 2" adlı komedi filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Ufuk Cebeci'nin üstlendiği, senaryosu ise Barış Başar tarafından kaleme alınan filmin başrollerinde Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer yer alıyor.

Galada basın mensuplarına açıklamalarda oyuncu Sevinç, filmin ikinci serisi için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "6 yıl aradan sonra çekilen filmin nasıl olacağıyla ilgili herkeste bir şüphe vardı. Ama ekibimiz ve oyuncu arkadaşlarımız elini o kadar güzel taşın altına koydu ki, bambaşka bir film ortaya çıktı. Umarım seyirci de bizim heyecanımızı paylaşır ve ilk filme gösterdikleri ilgiyi bu filme de gösterir." dedi.

"İkinci filmimizin de ilki kadar sevilmesini ümit ediyorum"

Oyuncu Algı Eke, filmin ilkinin 6 yıl önce sinemaseverlerle buluştuğunu belirterek, "Geçen zaman içinde hepimiz hayatımıza devam ettik. Birbirini seven bir ekibiz. Ekip arkadaşlarımızla görüşemesek bile aynı sevgi ve saygıyla ilişkimize devam ettik. O yüzden ikinci filmimizin de ilki kadar sevilmesini ümit ediyorum ve buna inanıyorum. Umarım herkes çok eğlenir." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nur Sürer, böyle bir ekibin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Nasipse Olur"un 3 ve 4. film olarak devam etmesini istediğini söyledi.

Yönetmen Ufuk Cebeci de ilk filme göre "Nasipse Olur 2" ile daha fazla başarı yakalamak istediklerini ifade ederek, "Hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor ama serinin ikinci filminin ilkinden farklı yanları var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Senaryomuz çok iyiydi, oyuncular da iyi bir iş çıkardılar. Filmimizde sürprizler ve drama da olacak. Bundan sonrasını seyirciye bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

"Yola çıktığımız bütün arkadaşlarım ne yapacağını çok iyi biliyordu"

Yapımcı Vahdet Erdoğan, seyircinin ilk filme olan teveccühüne dikkati çekerek, "Biz de bu ilgiyle filmimizin ikincisini yapmaya karar verdik. Ben aynı zamanda sinema salonu işleticisiyim. Ne yazık ki var olan hareketlilik oldukça zayıf. Sinemaya dönüşü sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene kaliteli filmler var ve umarım bu dönüşü sağlarız. Sinema Türkiye için çok önemli bir sektör ve bunu kaybetmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Senarist Barış Başar "Nasipse Olur 1"in yazdığı ilk senaryo olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Filmimizde Vahdet Bey'le ilk defa bir araya gelmiştik. Daha sonra ise 6 yıl bekledik. Araya pandemi girdi, sonra başka filmler yaptık. İkinci filmi yazmak benim için oldukça kıymetliydi. Yola çıktığımız bütün arkadaşlarım ne yapacağını çok iyi biliyordu. Ben de buna göre senaryoyu kaleme aldım. Burak çok iyi bir müzisyen ve ondan alabileceğim her şeyi aldım. Diğer oyuncu arkadaşlarım da çok iyi oynadılar. Umarım seyircimiz ilk film kadar eğlenir."

Filmin genel yönetmeni Özgür Bakar ise filmin ilk versiyonunun seyircide güzel bir tat bıraktığını belirterek, "Biz de bu tadı bozmamak adına elimizden geleni yaptık. İnşallah filmimiz ilki kadar bir sempati ve beğeniyi yakalar. Elbette takdir seyircimizin." diye konuştu.

"Nasipse Olur 2"nin oyuncu kadrosunda ayrıca Aşkım Kapışmak, Barış Başar, Billur Pınar Yılmaz, Hakan Bulut, Şiva Behrouzfar ve Ömer Kurt yer alıyor.

Film, iflas edip Boyabat'ı ve lüks yaşamlarını terk etmek zorunda kalan Hancıoğlu ailesinin İstanbul'da hayata tutunma çabasını ele alıyor.