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Nasib Sınır Kapısı faaliyete geçti, Suriye ile Ürdün ortak güvenlik komitesi kuracak

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Suriye devlet medyasına göre Nasib Sınır Kapısı, geçici kapatılmanın ardından çarşamba günü yeniden faaliyete geçti. İki ülke, son Ürdün hava saldırılarını ele almak üzere ortak güvenlik komitesi kurmaya karar verdi; komitenin sınır koordinasyonunu güçlendirmesi hedefleniyor.

ŞAM, 29 Ekim (Xinhua) -- Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı'ndan geçen araç ve kamyonlar, 28 Ekim 2026.

Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, iki ülke arasındaki Nasib Sınır Kapısı geçici olarak kapatılmasının ardından çarşamba günü yeniden faaliyete geçti.

İki ülke, Suriye'nin güneyine yönelik son Ürdün hava saldırılarını ele almak üzere ortak bir güvenlik komitesi kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Komitenin, hava saldırılarının gerekçesini netleştirmesi ve iki ülke arasındaki sınır boyunca koordinasyonu güçlendirmesi hedefleniyor. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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