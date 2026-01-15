Haberler

Nasa Ekibi, Astronotun Rahatsızlanması Nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ayrılarak Dünya'ya Dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NASA'nın SpaceX Crew-11 astronotları, bir arkadaşlarının sağlık sorunu nedeniyle planlanandan daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Mürettebat, yaklaşık 10 saat sürecek yolculuğun ardından Kaliforniya açıklarına suya iniş yapmayı planlıyor.

LOS ANGELES, 15 Ocak (Xinhua) -- NASA'nın SpaceX Crew-11 astronotları çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.

İstasyonda görev yapan astronotlardan birinin geçen hafta sağlık sorunu yaşaması üzerine dört kişiden oluşan mürettebat planlanandan daha önce yörünge laboratuvarından ayrılmak zorunda kaldı.

Uzay aracı, Doğu Saati ile 17.20'de istasyondan otomatik olarak ayrıldı. Mürettebatın yaklaşık 10 saat sürecek yolculuğun ardından perşembe günü saat 03.41'de Kaliforniya açıklarında suya iniş yapması planlanıyor.

Crew-11 görevinde NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke'nin yanı sıra Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Yui Kimiya ve Rusya Federal Uzay Ajansı kozmonotu Oleg Platonov yer alıyor.

2 Ağustos 2025 tarihinde istasyona ulaşan mürettebatın yaklaşık altı ay boyunca istasyonda kalması planlanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı