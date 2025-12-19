Hubble Uzay Teleskobu, iki kozmik çarpışmadan kalan tozlu kalıntıları tespit etti

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, iki kozmik çarpışmanın kalan tozlu kalıntıları tespit ederek bilim insanlarının uzun zamandır çözemediği bir gizemi aydınlattı.

NASA'nın paylaştığı bilgilere göre Hubble, iki kozmik çarpışmanın ardından yaşananlara dair nadir bir görüntü elde etti ve bilim insanlarının onlarca yıldır çözemediği bir konuyu aydınlığa çıkardı.

Hubble'ın çektiği görüntülerde, bilim insanları, iki kozmik çarpışmanın tozlu kalıntılarına rastladı.

Teleskopla kaydedilen görsellerde, devasa uzay kayalarının birbirine çarparak, gezegen gibi görünen kalın toz bulutları oluşturduğu, zamanla, kalıntıların yayıldığı ve sonunda tamamen ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

Bilim insanları, uzun yıllar önce, Fomalhaut adlı genç bir yıldızın yakınında yoğun ve parlak bir nokta gördüklerini ve bunun bir gezegen olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Ancak, Hubble'ın çektiği fotoğraflarla, bu parlak noktanın kaybolduğu ve aslında bir gezegen olmadığı anlaşıldı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Joshua Lovell tarafından yapılan açıklamada, bu bölgenin "20 yıl içinde iki eşsiz, devasa çarpışmaya sahne olmasının son derece beklenmedik" olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden astrofizikçi Meredith MacGregor ise bu çarpışmaları incelemenin "güneş sistemimizin bir çocuğun fotoğrafını çekmek gibi" olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, gelecek yıllarda bu yeni toz bulutunu takip ederek nasıl değiştiğini ve sonunda nasıl dağıldığını gözlemlemeyi planlıyor.

Bilim insanları, çarpışmaya karışan uzay kayalarının en az 60 kilometre genişliğinde olduğunu düşünüyor ve bu tür çarpışmaları kameraya kaydetmenin çok nadir bir şans olduğunu belirtiyor.