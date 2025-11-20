Haberler

NASA, 3I/ATLAS'ın Kuşkulu Kimliğini Doğruladı

Güncelleme:
NASA, Güneş Sistemi'ne dışarıdan gelen 3I/ATLAS isimli gök cisminin kuyruklu yıldız olduğunu doğruladı. Görüntüleri paylaşan NASA yetkilileri, gök cisminin uzay aracı olabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3'üncü gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS"a ait yeni görüntüler yayımlayarak, kimliğine ilişkin süren spekülasyonların aksine gök cisminin bir kuyruklu yıldız olduğunu doğruladı.

NASA, "3I/ATLAS"ın Güneş Sistemi'nden geçişi sırasında kaydedilen görüntülerini paylaştı.

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle görüntülerin gecikmeli şekilde paylaşıldığını belirten NASA yetkilileri, son dönemde ortaya atılan, gök cisminin "uzay aracı" olabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

NASA'nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, ajansın evrende Dünya dışındaki yaşamın araştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, ancak elde edilen bulguların "3I/Atlas"ın kuyruklu yıldız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere NASA uzay araçlarının kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürmesi bekleniyor.

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken, aralıkta Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel




