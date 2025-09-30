Narkotik Uygulamasında 1 Şüpheli Yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, dolandırıcılıktan aranan bir kişi gözaltına alındı. Toplamda 392 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 135 araç denetlendi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'nde NARVAS uygulaması kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimde 392 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 135 araç denetlendi.
Ekipler, uygulamada bir otomobilde 5,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Ayrıca 25 sürücüye 120 bin 576 lira ceza kesildi.