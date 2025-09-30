Haberler

Narkotik Uygulamasında 1 Şüpheli Yakalandı

Narkotik Uygulamasında 1 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, dolandırıcılıktan aranan bir kişi gözaltına alındı. Toplamda 392 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 135 araç denetlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'nde NARVAS uygulaması kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimde 392 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 135 araç denetlendi.

Ekipler, uygulamada bir otomobilde 5,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca 25 sürücüye 120 bin 576 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.