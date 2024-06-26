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Narkoçelik-23 Operasyonunda 445 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-23' operasyonlarında 445 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 304,5 kilogram uyuşturucu madde ve 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-23" operasyonlarında 445 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını; 304,5 kilogram uyuşturucu madde ve 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince; 912 ekip ve bin 985 personel, 12  hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas olmak üzere 47 ilde "Narkoçelik-23" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalananlara ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"Rize:  Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik Rize merkezli İstanbul, Trabzon, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde düzenlenen operasyonda; muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, skunk ve esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. 25 sokak satıcısı yakalandı, 18'i tutuklandı.

İstanbul: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince Çatalca ve Arnavutköy ilçerinde düzenlenen operasyonda; 142,5 kg sıvı metamfetamin, 61 kg kristal metamfetamin 16 bin 608 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır: Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 54 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Şanlıurfa: Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 30,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Batman: Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 9,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Erzurum: Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 7 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Hatay: Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 31 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Konya: Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bursa: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20 bin 321 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı."

Kaynak: ANKA / Güncel

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