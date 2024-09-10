Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Narin'in nasıl ve ne zaman öldüğüne dair kritik sorulara İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun vereceği rapor yön verecek.

"CAMLAR SİYAH OLDUĞU İÇİN DİKKAT ETMEDİM"

Cinayetle ilgili gece saat 03.00'te itirafta bulunan N.B., jandarma tarafından sorgulandı. Sorguda, özellikle Narin'in cesedinin taşındığı araçta başka birinin olup olmadığına dair sorular yöneltildi. Bahtiyar, "Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu bilmiyorum, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim" şeklinde ifade verdi.

TELEFON SİNYALLERİ İNCELENİYOR

Jandarma, araçta başka bir kişinin bulunma ihtimaline karşı soruşturmayı genişletirken, bu kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla telefon sinyalleri üzerinden de incelemeler yürütülüyor.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında, Bahtiyar ve Güran dışında başka bir şüphelinin var olup olmadığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili daha fazla detay, Adli Tıp raporunun ardından netleşecek.

BAZ KAYITLARI İNCELENİYOR

Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından N.B. aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.