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Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra önceki gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek. Gece yarısı itiraflarda bulunan gizli tanık N.B.'ye jandarma ısrarla amca Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Narin'in cansız bedeninin taşındığı otomobilde bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duran uzmanlar telefon sinyallerini inceleme altına aldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Narin'in nasıl ve ne zaman öldüğüne dair kritik sorulara İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun vereceği rapor yön verecek.

"CAMLAR SİYAH OLDUĞU İÇİN DİKKAT ETMEDİM"

Cinayetle ilgili gece saat 03.00'te itirafta bulunan N.B., jandarma tarafından sorgulandı. Sorguda, özellikle Narin'in cesedinin taşındığı araçta başka birinin olup olmadığına dair sorular yöneltildi. Bahtiyar, "Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu bilmiyorum, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim" şeklinde ifade verdi.

Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

TELEFON SİNYALLERİ İNCELENİYOR

Jandarma, araçta başka bir kişinin bulunma ihtimaline karşı soruşturmayı genişletirken, bu kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla telefon sinyalleri üzerinden de incelemeler yürütülüyor.

Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında, Bahtiyar ve Güran dışında başka bir şüphelinin var olup olmadığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili daha fazla detay, Adli Tıp raporunun ardından netleşecek.

Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

BAZ KAYITLARI İNCELENİYOR

Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından N.B. aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Adli Tıp Kurumu Diyarbakır İnceleme Jandarma Güncel

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Yorumlar (3)

Cem Demirkaya:

Amcanın ifadelerinde verdiği küstahça cevaplar insani iyice çileden çıkartıyor

37
1
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Nayci İbrahim:

Adamlar profesyonelce iş yapmışlar.Akıl hocaları kuvvetliymiş...:(

24
3
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ÖMER DAK:

Şu yorumlara bakıyorum yapılan olay bir kenara atılmış bir çocuk vefat etmiş haince öldürülmüş ama milletin derdi NAMAZ olmuş

4
4
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