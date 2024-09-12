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Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Aynı derede 17 yıl önce kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in de cesedinin bulunduğu ortaya çıktı. Muhammed'in babası, oğlunun boğulduğu iddiasına şüpheyle yaklaştığını ve olayın tekrar araştırılmasını talep etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün boyunca süren aramaların ardından evlerine 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında çuval içinde bulunmuştu. Olayla ilgili olarak köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın emriyle Narin'in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf etti.

ÇOBAN TARAFINDAN BULUNMUŞTU

Bu trajik olay, aynı derede 17 yıl önce kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in de cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheleri artırdı. NOW Ana Haber'in ortaya çıkardığı bilgilere göre, Muhammed'in cansız bedeni de Narin'in bulunduğu yerin yakınlarında, dere kenarında ağaçlara takılmış halde bir çoban tarafından bulunmuştu.

"BU MESAFEYİ OĞLUM TEK BAŞINA GİDEMEZ"

Muhammed Çelikbilek'in babası Abdülhakim Çelikbilek, oğlunun Diyarbakır şehir merkezinde kaybolduğunu ve evleriyle derenin bulunduğu yerin arasında 25 kilometre mesafe olduğunu, bu mesafeyi oğlunun tek başına gidemeyeceğini belirtti. Muhammed'in ölümünün boğulma olarak kaydedildiğini söyleyen baba, Narin Güran'ın cesedinin bulunmasından sonra şüphelerinin daha da arttığını ifade etti. Acılı baba, oğlunun ölümüne dair DNA testi talebi ve sayısız dilekçesine hiçbir yanıt alamadığını da belirtti.

Her iki olayda da, aynı derede ve benzer şekilde kaybolan çocukların bulunması büyük şüphelere yol açmış durumda. Acılı baba, oğlunun boğulduğunu söylediklerini ancak Narin'in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.

AYNI DERE AYNI ACI BÜYÜK ŞÜPHE

NOW'un haberine göre; 9 yaşındaki çocuğun şehir merkezinden buraya gelmesi mümkün değil. Diyarbakır'ın merkezinde evinin önündeydi. 8 yaşındaki Narin gibi 19. günün sonunda bulundu cansız bedeni. Tavşantepe köyünde derenin kenarında Narin'in de Muhammed'in de cansız bedeni bulundu.

17 yıl önce Muhammed Çelik'in cenazesi bulundu. Ağaçlara takılmış halde bir çoban tarafından bulundu. Babasının acısı dinmedi, şüpheleri Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla tekrarlandı. Muhammed'in babasının ne DNA testi talebine ne de sayısız dilekçelerine yanıt verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Muhammed Çelik Narin Güran Diyarbakır Güncel Baba

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Yorumlar (17)

CAN Işık:

Köy deyil dehşet yeri

227
1
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Abdullah KARAMAN:

Bu arada POLATLAR sessiz sedasız unutuldu.

168
15
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Abdullah KARAMAN:

yeni mi aklına geldi? şimdiye kadar aklın neredeydi?

27
107
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Mengele:

Tarikata tedlim edilmis bir köy,peki bu tarikatlar hangi destekle yasiyor,buldum milletin ödedigi agir vergiler zamlar tarikatlara diyanete aktariliyor diyanet isleri baskani kendi evini bile diyanetin hesabini kullaniyor anayasada böyle bir sey yok simdi anliyorum anayasayi niye degistirmek istiyorlar, yok öyle bir sey mevcut anayasayi taniyin uygulayin yeter

21
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Abdurrahim Dogan:

Aklıma bozkır dizisi geldi auni pislik aynı rezillil

42
1
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SELÇUK GÜNDOĞDU:

BU NASIL BİR YAŞAM ALANI AMA TABİ TÜRKYE YÜZYILI YA ONDANDIR

26
15
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Cem Demirkaya:

hepsini tüm suçluları uyutun

20
0
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Veysel Bırgun:

nasıl bir köy ALLAHım...

9
0
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serif serife:

bu köy lut kavmi 2 sanki

6
1
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Oguz bingöl:

Cellatlar köyü oldu daha neler çıkar burada

2
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