Narin Güran için düzenlenecek yürüyüşe Başak Demirtaş da katılacak

(ANKARA) - Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için bu akşam düzenlenecek yürüyüşe, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katılacak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Narin'i anmak için birçok ilde siyasi partiler, milletvekilleri ve STK'ların katılımıyla bu akşam yürüyüş düzenleyecek.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenecek yürüyüşe katılacağını açıkladı.

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ah Narin'im ah... Senin cansız bedeninle dağlandı yüreğimiz. Günlerdir yüreğimizdesin, umutla bekledik ama olmadı işte, seni de yaşatamadık... Böyle acılar bir daha yaşanmasın diye, bugün Narin için yürüyoruz" dedi.