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Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 15 şüpheli serbest

Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 15 şüpheli serbest
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Narin Güran cinayetinden tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin de bulunduğu iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. 15 şüpheli gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, aralarında Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin de olduğu 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 15 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Narin Güran soruşturmasında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu M.B.(16) ile yeğeni M.B.'nin (16) de aralarında olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı. Olayda Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni ile M.A.K. (16), F.K. (17) ve F.K. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan araştırmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait bir pompalı tüfek ve tüfeğe ait 19 fişek de ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü çocuk 15 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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