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Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında kritik bir gelişme yaşandı. Tutuklu anne Yüksel Güran'ın avukatı müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu ve beraat talep etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

AVUKATI İSTİNAF BAŞVURUSU YAPTI

Ekol TV'den Burak Emek'in haberine göre Narin Güran cinayeti davasında bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı. Başvuruda, ilk derece mahkemesinin kararının varsayımlara dayandırıldığı iddia edildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İFADELERİ ETKİLİ OLDU

İlk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

YATTIĞI GÜNLERİN parasını da VERELİM Mİ?

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Haber YorumlarıJokerAllame:

VAY 0E VAY

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Ya gerçekleri itiraf edecek ya da cezasını çekecek.

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Haber YorumlarıVEFA:

Adi bir cinayeti bile çözemediniz!.. Bu memleketin, varlığınızda birikmiş, kangren haline gelmiş meselelerini nasıl çözeceksin!!

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

SEYTAN MAHLUK !!!!!

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Kadın herşeyi bilip gizledi suça ortak oldu sırf kadın diye beraat etsin istiyorlar aynısını erkek yapsa neler neler yaparlar. Üstelik kendi kızının ölümünü biliyor kızı ortadan kaldırılması emrini verildigi zamanı biliyor itirafçı olan kişi çocugun bedenini yok etmek isteyen kişi amca bana çocugu verirken anne uzaktan izliyordu demişti

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Haber YorumlarıYILDIZ:

Belliydi bu işin sonu buna dönecekti millet ayaklanmasın diye bi susturdular şimdi hafiften hafiften salıverecekler...

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

türkiye'de hukuğun bittiğinin resmidir..! anne,abi ve amca öldürmüş..! neden öldürmüşler..? cevabı yok..! nasıl öldürülmüş cevabı yok..!

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