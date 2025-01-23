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Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! "Katil kim?" sorusu yine yanıtsız kaldı

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar tamamlandı. 950 sayfalık gerekçeli kararda Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü soruları yine yanıtsız kaldı. Kararda, cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu günü Eğertutmaz Deresi'nde, üzeri taşlarla ve çalılarla gizlenmiş halde bir çuval içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin cinayeti davasında gerekçeli karar tamamlandı.

NARİN'İN KATİLİ YİNE BELLİ DEĞİL

950 sayfalık gerekçeli kararda Narin'in katilinin kim olduğu ve neden öldürüldüğü soruları yine yanıtsız kaldı. Gerekçeli kararda 4 sanığa verilen cezalar yer aldı.

CİNAYET İŞTİRAK HALİNDE İŞLENDİ

Cinayet günü köyü ve çevresini hakim tepeden gören Dara-2 Askeri Üs Bölgesine ait Şahin Göz kamerası, küçük kızın arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada alınan okulun güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtları, içinde simkart bulunmayan sadece acil aramalar için kullanılan telefonlarla cinayet günü ve sonrasında küçük kızın bulunduğu güne kadar jandarmaya yapılan 95 asılsız ihbarlar, Ulusal Krmininal Büro'dan görüntü çözümüyle ilgili alınan raporlar, Adli Tıp Kurumu raporları, Van Jandarma Kriminal Laboratuvarından gelen raporlar, görüntü iyileştirmesi için TÜBİKAT'a gönderilen görüntü ve ses kayıtları, sanık ve tanık ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

ORGANİZE ŞEKİLDE GİZLENDİ

Aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmadan bir gün önce toplantı yapmaları nedeniyle cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiğini, ancak bunun organize bir şekilde gizlendiği de belirtildi. Mahkeme kararında, sanıklara verilen cezaların gerekçesini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Kararda, Yüksel Güran'ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ise, gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.

Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı!
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

965 sayfa yazı yaz ama katilin kim olduğunu bir türlü çözme.

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Bunları koruyan üstün eli de bulacak yargı mensubu yokmuş diye düşünüyorum . Ben hep söylerim önemli olan para değil hiç bir zaman , para dediğin elimin kiri , önemli olan miktarı .

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

965 boş sayfa ne acı Türkiyem

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Adalet mülkün esiri olmuş.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

üç kişi birlikte işlemiştir sen rahat uyu narin mekanın cennet olsun inşallah

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Haber Yorumlarıerman genç :

aylarca ne yaygara yapıldı o zaman sebebi belli değil ise,,! 950 sayfada ne yazıyor, Koca Devlet Adalet 3 kişiyi konuşturamadı vay bee

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Bir tane pense arizalari da onarir, 10 dakikada katili de bulur. Acilin ben teknisyenim

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bu olay güvenlik gücleri yargi ve adaletin ülkemizde ne hale geldiginin en carpici örnegidir, katili belli olmayan yargilama katili olmayan cezalar katili belirsiz gerekceli karar, belkide dünyada örnegi olmayan zirva bir saka gibi.

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