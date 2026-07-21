Narin Güran cinayeti davasının sanığı Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında hapis istemi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan ve "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklu sanık İbrahim Bahtiyar (22) ve kardeşi tutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar (37) hakkında hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da, Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik önlemleri kapsamında kontrollerin yapıldığı belirtildi.

İddianamede, park halindeki otomobilde bulunan sanıkların heyecanlı ve tedirgin hareketler sergilediği, araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği bildirildi.

İfadesine yer verilen sanık İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesinin olaydan sonra kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit eden Narin Güran'ın ağabeyi B.G. hakkında daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu belirten Bahtiyar ifadesinde, şunları kaydetti:

"Ölüm tehditleri aldığım için kendimi ve ailemi korumak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğim bir kişiyle anlaşarak tabancaları bir yıl önce aldım. İkametimin kapısında polis ekipleri beklediği zamanlarda silah alma ihtiyacı hissetmiyordum. Tabancaların ruhsatı yoktur. Babamın duruşmasının olduğu gün ağabeyime ait otomobilde adliyenin arka kısmında ailemi almak için bekliyordum. Otomobilde tabanca olduğunu amcam bilmiyordu. Her duruşma sonrası Güran ailesi tarafından tehdit edildiğim için tabancaları güvenlik amacıyla yanımda bulundurmak için getirmiştim. Son yaşanan olaylar sonrasında babam cezaevinde olduğu için ailemi ve kendimi korumak için silah bulundurma ihtiyacı hissettim. Silah kullanmasını dahi bilmiyorum."

Sanık Mehmet Bahtiyar ise ifadesinde ağabeyi Nevzat Bahtiyar'ın duruşması olduğu için adliyeye geldiğini belirtti.

Bahtiyar, "Duruşma sonrasında ailemi alarak köye gidecektim. Yeğenlerimin otomobilde beklediklerini görünce onların yanına giderek araçta oturdum. Bir süre sonra polis ekipleri gelerek bizi araçtan indirerek, arama yaptı. Aramada 2 tabanca bulundu. Araçta tabanca olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanıklar, kolluk görevlilerini görünce heyecanlı ve tedirgin hareketlerde bulunmuşlardır. Araçta 2 tabanca bulunması ve sanık Mehmet Bahtiyar'ın aracın şoför koltuğunda, araca hakim pozisyonda olması, ele geçirilen silahların, aracın gözle görünür yerlerinde olması hususları nazara alınmıştır. Sanık Mehmet Bahtiyar, araçtaki silahlardan bilgisinin olmadığı yönündeki beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, sanık İbrahim Bahtiyar'ın 2 tabancanın kendisine ait olduğu yönündeki beyanının da amcasını suçtan kurtarma çabası ile verilmiş bir beyan olduğu değerlendirilmiştir. Sanık Mehmet Bahtiyar'ın, tabancayı ruhsatsız taşımak suretiyle ve sanık İbrahim Bahtiyar'ın tabancayı ruhsatsız satın almak ve taşımak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe bulunduğu anlaşılmıştır. Sanıkların sevk maddesi uyarınca cezalandırılmaları kamu adına talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından sanık Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmış, Bahtiyar'a 16 Nisan'da görülen ikinci duruşmada "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.