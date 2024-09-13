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Narin Güran Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu

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Adana'da Yüreğir Belediyesi, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısını yaşatmak amacıyla 300 fidanlık hatıra korusu oluşturdu. Fidan dikim törenine belediye başkanı ve CHP temsilcileri katıldı.

ADANA'da Yüreğir Belediyesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) adının yaşatılması için 300 fidanlık hatıra korusu oluşturdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran için Adana'da hatıra ormanı kuruldu. Fidan dikme törenine Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, CHP Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ve vatandaşlar katıldı.

Narin'in büyük posterinin açıldığı alanda konuşan Başkan Demirçalı, Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından küçük yaşta aramızdan ayrılan Narin'in adının sonsuza dek yaşatılması amacıyla 'Narin Koruluğu'nun oluşturulduğunu dile getirdi.

BAŞKAN DEMİRÇALI: NARİNİMİZ HER NEFESTE YAŞAYACAK

Başkan Demirçalı, "Biz bugün burada, hayatının baharında minicik bir fidan iken bizlerden koparılan yaşam ve sevgi dolu kızımızın hatırasını ilelebet yaşatmak adına bu alanda yüzlerce fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Narin kızımızın adının yaşatılması ve unutulmaması için her inançta, her kültürde kutsal kabul edilen, sevginin ve canlılığın sembolü olan fidanı, ağacı seçtik. Narin'imiz her nefeste yaşasın istedik. Hatıra fidanlığımızın Narin'in kalbindeki sonsuz sevgi ile büyüyüp gelişmesini, toplumun her kesimine bu sevginin nüfuz etmesini, bu sayede sevgiden yoksun olan yüreklere bir nebze olsun sevgi tomurcukları ekmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanların bir an önce adalet önünde hesap vermesini isteyen Başkan Demirçalı, "Narin'e kim ya da kimler kıydıysa, kıyana kim yardım edip sessiz kaldıysa adalet önünde hesabı sorulsun. Çocuklar ölmesin, Narinler yaşasın" dedi.

BU ÜLKE BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞAMASIN

CHP Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı, "Narin kızımızın yaşadıklarının kabul edilebilir hiçbir yanı, hiçbir mazereti yok. Bizlerin en asli görevi çocuklarımızı korumaktır. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza elbirliği ile sahip çıkmalıyız. Başkanımızın da dediği gibi Narin'imize kıyan, bu suça karışan, sesiz kalan, yardım eden kim varsa hepsinin en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ülke bir daha böyle bir acı yaşamasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ve katılımcılar ile birlikte hazırlanan fidanları dikti.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Narin KAZAK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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