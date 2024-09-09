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Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrasında gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlerdir umutla beklediği 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra kahreden haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyden 2 km uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

İFADELER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLANDI

Yaşanan gelişmenin ardından gizli bir tanığın ifadeleri doğrultusunda aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma kapsamında alınan ifadeler de ortaya çıkmaya başladı.

Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

NARİN CİNAYETİNDE İLK İTİRAF GELDİ

Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan bir zanlı sorgusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre ilk itiraf gözaltındaki bu şahıstan gelirken sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" ifadelerini kullandı.

Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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