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Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde iddianame kabul edildi. 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına 7 Kasım'da başlanacak.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Güncel

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Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri
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Yorumlar (4)

ZİYA BAŞKAN:

unutturmayacağız

6
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ahmet:

ömür boyu hapi alsın hepsi!! emsal olsun bu karar

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taner ipek:

Küçüğün rızası varmış deseler şaşırmam

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Ayşegül Özbekli:

daha da kimseye guvenmem

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