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Narin Cinayetinde 15 Sanık 'Suçluyu Kayırma' Suçundan Yargılandı

Narin Cinayetinde 15 Sanık 'Suçluyu Kayırma' Suçundan Yargılandı
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması 13 saat sürdü. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.

Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında (4)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması 13 saat sürdü. Duruşmada 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli 7 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Haber- Kamera: Selim KAYA - Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN- Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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