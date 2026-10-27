Nanjing'deki AI restoranda siparişler yapay zeka destekli mutfakta hazırlanıyor

Nanjing'deki AI restoranda siparişler yapay zeka destekli mutfakta hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nanjing'deki Yapay Zeka Ayna Dünyası Restoranı'nda siparişler yapay zeka destekli mutfakta hazırlanıyor. Akıllı erişte ve içecek makineleriyle donatılan mutfakta üretim, insan ve makine işbirliğiyle standart süreçle yürütülüyor.
NANJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de faaliyet gösteren Yapay Zeka Ayna Dünyası Restoranı'nda (AI Mirror World Restoranı) siparişler yapay zeka destekli mutfakta hazırlanıyor.
Restoranın akıllı erişte ve içecek hazırlama makineleriyle donatılmış mutfağında üretim, insan ve makine işbirliğiyle standart bir süreç doğrultusunda yürütülüyor.
Kaynak: Xinhua