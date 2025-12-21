Haberler

"Vatan şairi" Namık Kemal, doğumunun 185. yıl dönümünde memleketi Tekirdağ'da anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Namık Kemal, doğumunun 185. yılı dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte anıldı. Programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi'nin çelenkleri sunuldu, anma etkinlikleri sergi ve sunumlarla devam etti.

Türk edebiyatının öncü isimlerinden, "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal, 185 yıl önce doğduğu Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

Namık Kemal Anıtı önünde gerçekleştirilen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ile Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, şairin hayatı ve evin tarihiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Program, daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti, Namık Kemal'in fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Etkinlik kapsamında NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal'in hayatı ve edebi kişiliğine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title