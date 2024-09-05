Üye Girişi
Haberler

Namibya, İstanbul'da Destinasyon Tanıtımı Programı Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Namibya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu ve Namibya Turizm Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Namibya Destinasyon Tanıtımı' programıyla, ülkenin turizm potansiyeli ve ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Namibya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu ve Namibya Turizm Kurulunca (NTB) İstanbul'da ilk kez "Namibya Destinasyon Tanıtımı" programı düzenlendi.

Namibya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Günnur Diker, "Namibya Destinasyon Tanıtımı" programıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin turizm sektörü açısından önemine değinerek, "Namibya, Afrika'nın en genç ülkelerinden birisi ve bu sene 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyor. Yüzölçümü olarak Türkiye'den daha büyük olmasına rağmen yaklaşık 3 milyon nüfusu var." dedi.

Namibya'nın Ankara'da Büyükelçilik ofisinin olmadığı ve Berlin'deki Namibya Büyükelçiliğinin Türkiye'ye akredite olduğu bilgisini paylaşan Diker, Namibya'nın İstanbul Fahri Konsolosu olarak kendisinin Türkiye'deki ilk resmi görevli olarak geçen yıl göreve başladığını belirtti.

Diker, "İstanbul'da ilk kez Namibya'nın tanıtımını yapıyoruz. Namibya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, oteller ve turizm acentelerini misafir ettik ve kendilerini tanıtıyorlar. Türkiye'de de özellikle Afrika'da turlar yapan seyahat acenteleri burada. İki ülke turizm firmaları ikili görüşmeler yapıyor." şeklinde konuştu.

NTB Avrupa Direktörü Matthias Lemcke de Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, Namibya'da faaliyet gösteren turizmciler olarak iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkenin tanıtımı için İstanbul'da bulunduklarını söyledi.

Lemcke, "Namibya gibi bir pazarın Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da tanıtılması çok önemli." dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) Güney Afrika'ya seferleri olduğuna ve Namibya'ya seyahatlerde bu uçuşların çok kolaylık sağladığına değinen Lemcke, Namibya'ya doğrudan uçuşların iki ülke ilişkilerine fayda sağlayacağını ifade etti.

Program, iki ülke turizm firmalarının birebir görüşmeleri sonrası hediye çekilişi ve akşam yemeğiyle sona erdi.

Türkiye'nin Namibya'daki Büyükelçiliği, 2012'de faaliyete geçerken, ikili ticaret hacmi 2020'de 4 milyon doları aştı.

Kaynak: AA / Güncel

istanbul Namibya Güncel Turizm

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne?

"Benim suçum ne? 73 kere randevu istedim vermediniz"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi! Azerbaycan İsveç maçı CANLI izle! (FULL HD) Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Kozan, Sarıçam 5-6 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games problem mi var 5 Eylül Perşembe? Epic Games kütüphane nerede? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Kumluca 5-6 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Seferihisar, Tire 5-6 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Bayrampaşa, Pendik su kesintisi listesi! 5-6 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Onyekuru kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? Onyekuru Galatasaray'a gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Haymana 5-6 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title