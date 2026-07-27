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Nallıhan Kaymakamı'nın Oğluna Gelibolu'da Sünnet Düğünü

Nallıhan Kaymakamı'nın Oğluna Gelibolu'da Sünnet Düğünü
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Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu'nun oğlu Salih Buğra için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sünnet düğünü düzenlendi. Programa Nallıhan'dan belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile eşi Samiye Doğanoğlu'nun oğulları Salih Buğra için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyünde sünnet düğünü düzenlendi.

Düğüne, Doğanoğlu'nun görev yaptığı Ankara'nın Nallıhan ilçesinden de yoğun katılım oldu. Programa Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal, MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe, CHP Nallıhan İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Semih Doğanoğlu, düğünde yaptığı konuşmada, uzaktan ve yakından gelerek mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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