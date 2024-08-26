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Nallıhan İpek İğne Oyaları Festivali Sona Erdi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Etkinlikleri festivali sona erdi. Festival kapsamında konserler, defileler, sema gösterileri ve tasavvuf müziği dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Etkinlikleri festivali sona erdi.

İlçede 3 günlük etkinlik programı kapsamında konserler, halk oyunu ve akrobasi gösterileri düzenlendi, modacı Hamiyet Gürelli'nin dokumalar ve iğne oyaları ile hazırladığı giysiler defile ile sergilendi.

Festival kapsamında Nallıhan Emrem Sultan Mahallesi'ndeki Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'nin türbesi ziyaret edilerek dua edildi, mevlit okutuldu, sema gösterileri, ney ve tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör yaptığı açıklamada ilçe kültür ve sanatını temsil eden festivali muhteşem bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere ve misafirlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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