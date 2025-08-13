Nallıhan'daki Şeyh Seyyid Ali Türbesi Restorasyonu İçin İhale Yapıldı

Nallıhan'daki Şeyh Seyyid Ali Türbesi Restorasyonu İçin İhale Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesindeki Selçuklu mirası Şeyh Seyyid Ali Türbesi ve Kümbeti için restorasyon ihalesi gerçekleştirdi. Köy muhtarı Özyılmaz, ihale süreci hakkında bilgi vererek Başkan Yavaş'a teşekkür etti.

Nallıhan ilçesinde bulunan Selçuklu mirası Şeyh Seyyid Ali Türbesi ve Kümbeti'nin restorasyonu için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapıldı.

Soğukkuyu köyündeki türbe ve kümbet için Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon kararı alındı.

Köy muhtarı Oktay Özyılmaz, restorasyon çalışmalarıyla ilgili girişimde bulunduklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ihalesinin yapıldığını dile getiren Özyılmaz, "İhaleyi alan firmayla köyümüzde istişarede bulunduk. Köyümüze hayırlı olsun. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve proje koordinatörü Bekir Ödemiş'e teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı

Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.