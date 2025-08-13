Nallıhan'daki Şeyh Seyyid Ali Türbesi Restorasyonu İçin İhale Yapıldı

Nallıhan ilçesinde bulunan Selçuklu mirası Şeyh Seyyid Ali Türbesi ve Kümbeti'nin restorasyonu için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapıldı.

Soğukkuyu köyündeki türbe ve kümbet için Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon kararı alındı.

Köy muhtarı Oktay Özyılmaz, restorasyon çalışmalarıyla ilgili girişimde bulunduklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ihalesinin yapıldığını dile getiren Özyılmaz, "İhaleyi alan firmayla köyümüzde istişarede bulunduk. Köyümüze hayırlı olsun. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve proje koordinatörü Bekir Ödemiş'e teşekkür ederim." dedi.