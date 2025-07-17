Nallıhan'da Turistik Gezi Turları Devam Ediyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki turistik yerleri tanıtmak için gezi turları yapılmaya devam ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Hasanoğlan Hasan Ali Yücel Emekliler Lokali üyeleri Nallıhan'ı gezerek tanımak için 86 kişilik kafileyle geldi.

Öncelikle Çayırhan Göl Kenarında Kahvaltı yapan misafirler, alan kılavuzu Hüseyin Tırıl rehberliğinde Nallıhan Kuş Cenneti'ni gezdi. Ardından Nallıhan Emrem Sultan Mahallesi'nde Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'nin türbesini ziyaret ettiler.

Hasanoğlan Muzaffer Ekşi Mahallesi Muhtarı Nadir Çetin ve misafirler, Nallıhan merkezinde bulunan Tarihi Nasuh Paşa Camisi'ni de ziyaret ederek son olarak Kocahan'da mola verdi.

Muhtarı Çetin yaptığı açıklamada, "Harika bir gezi programına katıldık. Nallıhan Doğası ve tarihi ile çok güzel bir ilçe

Bize bu programı hazırlayan Hasanoğlan Hasan Ali Yücel Emekliler Lokali yetkililerine,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve alan kılavuzu Hüseyin Tırıl ile Muhabir Kübra Demir kardeşime teşekkür ederim." dedi.