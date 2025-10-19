Nallıhan'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Ankara'nın Nallıhan İlçe Belediyesinin organizasyonuyla "Muhtarlar Günü" kutlandı.

İlçedeki bir aile çay bahçesinde düzenlenen kutlama programına, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Fatih Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Soner Kandemir, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Duru, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Dursun, Nallıhan Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İrfan Yılmaz ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcilerinin konuşma yaptığı programda, katılımcılara sabah kahvaltısı ikram edildi.

Ünal, organizasyonu yapan ve muhtarlara her zaman destek veren Kaymakam Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Güngör'e teşekkür etti.

Başkan Ateş'ten damla sulamaya geçilmesi önerisi

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, dünya genlinde susuzluğun giderek artması nedeniyle ilçede tarımsal üretim yapan yetiştiricilerinin tamamının damla sulamaya geçmesi gerektiğini belirtti.

Ateş, yaptığ yazılı açıklamada, ilçede yetiştirilen ürün ve sebzelerin tamamında su kullanıldığını, bazı ürünlerin yetiştirilmesinde ürünlere aylarca su verildiğini anlattı.

İlçe genelinde havuç başta olmak üzere suyun üretimde kullanıldığına değinen Ateş, "Çiftçimizin bir an öncesi damla sulamaya geçmesi gerekir. Damla sulamada su daha tasarruflu olarak kullanılıyor. Bazı ürünlerin üretilmesinde ya da yetiştirilmesinde damla sulama olmayabilir ama bunu çok iyi araştırarak, bu uygulamaya geçmeliyiz. Havuç, ıspanak, marul, soğan ve daha birçok ürüne aylarca serpme sulama yapılmaktadır. Suların azaldığı bu devirde, su tasarrufu, ya da tasarruflu kullanım öne çıkmaktadır. Ziraat Odası Başkanlığı olarak bize düşeni biz fazlasıyla yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

Ateş, Beypazarı çiftçisinin az su ile yetişen, ya da susuz yetişen alternatif tarım ürünlerine yönelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Beypazarı'nda denetimler sürüyor

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenliğin sağlanması çalışmaları kapsamında denetim ve kontrollere devam ediyor.

Asayiş, Güvenlik ve Yunus ekiplerince ortak yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Bekçilerin de destek verdiği çalışmalarda "hırsızlık, yaralama ve kumar" ile ilgili suçlardan arandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 zanlının adli mercilere sevk edileceği belirtildi.