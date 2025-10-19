Haberler

Nallıhan'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Nallıhan'da Muhtarlar Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde Muhtarlar Günü, çeşitli protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen bir programla kutlandı. Programda katılımcılara kahvaltı ikram edilerek muhtarların önemi vurgulandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçe Belediyesinin organizasyonuyla "Muhtarlar Günü" kutlandı.

İlçedeki bir aile çay bahçesinde düzenlenen kutlama programına, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Fatih Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Soner Kandemir, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Duru, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Dursun, Nallıhan Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İrfan Yılmaz ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcilerinin konuşma yaptığı programda, katılımcılara sabah kahvaltısı ikram edildi.

Ünal, organizasyonu yapan ve muhtarlara her zaman destek veren Kaymakam Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Güngör'e teşekkür etti.

Başkan Ateş'ten damla sulamaya geçilmesi önerisi

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, dünya genlinde susuzluğun giderek artması nedeniyle ilçede tarımsal üretim yapan yetiştiricilerinin tamamının damla sulamaya geçmesi gerektiğini belirtti.

Ateş, yaptığ yazılı açıklamada, ilçede yetiştirilen ürün ve sebzelerin tamamında su kullanıldığını, bazı ürünlerin yetiştirilmesinde ürünlere aylarca su verildiğini anlattı.

İlçe genelinde havuç başta olmak üzere suyun üretimde kullanıldığına değinen Ateş, "Çiftçimizin bir an öncesi damla sulamaya geçmesi gerekir. Damla sulamada su daha tasarruflu olarak kullanılıyor. Bazı ürünlerin üretilmesinde ya da yetiştirilmesinde damla sulama olmayabilir ama bunu çok iyi araştırarak, bu uygulamaya geçmeliyiz. Havuç, ıspanak, marul, soğan ve daha birçok ürüne aylarca serpme sulama yapılmaktadır. Suların azaldığı bu devirde, su tasarrufu, ya da tasarruflu kullanım öne çıkmaktadır. Ziraat Odası Başkanlığı olarak bize düşeni biz fazlasıyla yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

Ateş, Beypazarı çiftçisinin az su ile yetişen, ya da susuz yetişen alternatif tarım ürünlerine yönelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Beypazarı'nda denetimler sürüyor

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenliğin sağlanması çalışmaları kapsamında denetim ve kontrollere devam ediyor.

Asayiş, Güvenlik ve Yunus ekiplerince ortak yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Bekçilerin de destek verdiği çalışmalarda "hırsızlık, yaralama ve kumar" ile ilgili suçlardan arandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 zanlının adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.