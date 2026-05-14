Nallıhan'da Mesleki Eğitim Fuarı Açıldı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi. Cumhuriyet Alanı'ndaki fuarda iki meslek lisesinin bilim ve teknoloji stantları yer aldı. Açılışa kaymakam, belediye başkanı ve diğer yetkililer katıldı.
Nallıhan Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen fuarda Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı bilim ve teknoloji stantları gezildi.
Programa Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe ile diğer ilgililer katıldı.
