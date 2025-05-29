Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi'nden Büyük Sergi

Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi'nden Büyük Sergi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan sergide, yıl boyunca yapılan çeşitli kurslarda üretilen eserler sergilendi. Geleneksel el sanatları ve modern tasarımlar ilgiyle izlenildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezince sergi açıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen serginin açılışına, kaymakamın eşi Samiye Doğanoğlu, belediye başkanını eşi Başak Güngö, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve kursiyerler katıldı.

Sergide, yıl boyunca açılan farklı branşlardaki kurslarda üretilen çalışmalarda beğeniye sunuldu. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara, giyimden ahşap ürünlere kadar birçok alanda sergilenen eserler ilgi gördü.

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Kayak yaptığı konuşmada "Sevgili kursiyerlerimiz yıl boyunca el emeği göz nuru ürünlerinizi sergiye sunduğunuz için hepimize teşekkür ederim. Beydili oyun ekibi kadınlara ve bizleri her zaman destekleyen Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu'na teşekkür ederim. dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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