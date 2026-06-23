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Nallıhan'da ÇEVREFEST'26 programı düzenlendi

Nallıhan'da ÇEVREFEST'26 programı düzenlendi
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Ankara Nallıhan'da düzenlenen ÇEVREFEST'26 programında öğrenciler ve vatandaşlar atölyeler, doğa yürüyüşleri ve farkındalık çalışmalarıyla çevre korumanın önemini hatırladı. Etkinlikte ardıç ağaçlarına kuş yuvaları yerleştirildi, orman yangınları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve doğa sevgisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla ÇEVREFEST'26 programı düzenlendi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Hoşebe Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, kamu kurumları ile vatandaşlar çevre temalı çeşitli etkinliklerde bir araya geldi. Gün boyunca düzenlenen atölyeler, doğa yürüyüşleri, çevre farkındalık çalışmaları ve eğitici etkinliklerle katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de çevreyi korumanın önemini bir kez daha hatırladı.

Etkinlik kapsamında Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ardıç ağaçlarına ahşap kuş yuvaları yerleştirildi. Orman görevlileri ayrıca öğrencilere orman yangınları konusunda bilgilendirme yaptı.

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, yaptığı konuşmada, "Doğal güzellikleriyle ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Nallıhan'ın eşsiz doğasını korumak ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle düzenlenen ÇEVREFEST'26, çevre duyarlılığını güçlendiren önemli bir buluşma oldu. Gelin, doğaya sahip çıkalım, geleceğe umut olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Taner Demir
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