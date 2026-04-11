Nallıhan'da cadde düzenleme çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde cadde düzenleme çalışmaları sürüyor.

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Rabia Tetik, yaptığı açıklamada, Bursa Caddesi'nde yaya ve araç trafiğine yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kaldırım genişletme ve ışıklandırma çalışması yapıldığını anlatan Tetik, çalışmaların yaklaşık 3 haftada tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

Ekiplerin gerekli düzenlemelere devam ettiğini aktaran Tetik, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.