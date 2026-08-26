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Nallıhan'da Aronya Hasadı: İlaçsız Üretimden İlk Meyveler

Nallıhan'da Aronya Hasadı: İlaçsız Üretimden İlk Meyveler
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde emekli ziraat teknikeri Mehmet Toplutaş, 3 dekarlık bahçesinde ilaç kullanmadan yetiştirdiği aronyaların ilk hasadını yaptı. 2024'te diktiği 750 fidanla üretime başlayan Toplutaş, emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken, aronyayı bölgede tanıtmayı ve satış piyasası oluşturmayı hedefliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde üretici Mehmet Toplutaş'ın 3 dekarlık bahçesinde yetiştirdiği aronyaların hasadı gerçekleştirildi.

Emekli ziraat teknikeri Toplutaş, Yakapınar Mahallesi'ndeki bahçesinde 2024 yılında 750 aronya fidanı dikti.

İlaç kullanmadan yetiştirdiği aronyaların hasadını arkadaşlarının yardımıyla yapan Toplutaş, ürünlerinden elde ettiği ilk hasadın mutluluğunu yaşadı.

Toplutaş, yaptığı açıklamada, "Ziraat teknikeri bir çiftçi olarak ilaç kullanmadan yaklaşık 2,5 yıldır verdiğim emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplutaş, amacının aronyayı Nallıhan ve çevresinde tanıtmak ve ürünün satış piyasasının oluşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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