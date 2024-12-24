Nallıhan Belediyesi'nden Cenaze Yemek İkramı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından cenazelerde yemek ikramında bulunuluyor.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam ettiklerini belirtti.

Güngör, ilçedeki cenazelerde taziyeye gelenlere yemek ikramında bulunduklarına işaret ederek, "Cenaze sahiplerinin yanında olmak, acılarına ortak olmak amacıyla yemek ikramı yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.