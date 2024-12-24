Nallıhan Belediyesi'nden Cenaze Yemek İkramı
Nallıhan ilçesinde cenaze sahiplerinin acılarına ortak olmak amacıyla belediye tarafından yemek ikramı yapılmaya devam ediliyor. Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sosyal belediyecilik hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından cenazelerde yemek ikramında bulunuluyor.
Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam ettiklerini belirtti.
Güngör, ilçedeki cenazelerde taziyeye gelenlere yemek ikramında bulunduklarına işaret ederek, "Cenaze sahiplerinin yanında olmak, acılarına ortak olmak amacıyla yemek ikramı yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel