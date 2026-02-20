Haberler

Nakil işlemi durdurulan otizmli Muhammet, Antalya'da yeni rehabilitasyon merkezine yerleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'dan başka kente nakli planlanan otizmli Muhammet Kinvan, ailesinin yardım çağrısı üzerine sürecin durdurulmasıyla Manavgat'taki yeni bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Antalya'dan başka kente nakli planlanan otizmli Muhammet Kinvan, ailesinin yardım çağrısı üzerine sürecin durdurulmasıyla Manavgat'taki yeni bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Antalya'da yaklaşık 6 aydır bir bakım merkezinde kalan Muhammet'in nakil sürecine karşı çıkan anne Emine Kinvan, oğlundan ayrılmak istemediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Annenin talebine kayıtsız kalmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muhammet'in annesinden uzak kalmaması için sürecin durdurulmasını sağladı.

Göktaş'ın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Müdürlüğü ekipleri, aileyle görüşerek inceleme yaptı. Aile bütünlüğünün korunması amacıyla nakil kararı iptal edilerek, Muhammet Kinvan için ikametine uygun Manavgat ilçesinde yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezi ayarlandı.

Ayrıca Muhammet Kinvan ve ailesine, bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için gerekli psikososyal destek hizmeti de Bakanlıkça sağlanacak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de feci kaza! Şoför araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı