Nakil işlemi durdurulan otizmli Muhammet, Antalya'da yeni rehabilitasyon merkezine yerleştirildi

Antalya'dan başka kente nakli planlanan otizmli Muhammet Kinvan, ailesinin yardım çağrısı üzerine sürecin durdurulmasıyla Manavgat'taki yeni bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Antalya'da yaklaşık 6 aydır bir bakım merkezinde kalan Muhammet'in nakil sürecine karşı çıkan anne Emine Kinvan, oğlundan ayrılmak istemediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Annenin talebine kayıtsız kalmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muhammet'in annesinden uzak kalmaması için sürecin durdurulmasını sağladı.

Göktaş'ın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Müdürlüğü ekipleri, aileyle görüşerek inceleme yaptı. Aile bütünlüğünün korunması amacıyla nakil kararı iptal edilerek, Muhammet Kinvan için ikametine uygun Manavgat ilçesinde yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezi ayarlandı.

Ayrıca Muhammet Kinvan ve ailesine, bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için gerekli psikososyal destek hizmeti de Bakanlıkça sağlanacak.