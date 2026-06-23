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Hizbullah lideri Kasım: "İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok"

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'da ateşkes sağlandığını duyurarak İsrail'in belirli bir takvimle Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı. Ateşkes için İran'a teşekkür eden Kasım, İsrail saldırılarının başarısız olduğunu savundu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını belirterek, " İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok." dedi.

Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun yayımladığı konuşmasında Kasım, Hizbullah'ı hedef alan projelerin başarısız olduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanmasından dolayı İran'a teşekkür eden Kasım, " İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok, tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır." ifadelerini kullandı

İsrail'in saldırılarının hedeflerine ulaşamadığını savunan Kasım, hava, kara ve denizde İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, sınır bölgelerindeki sivillerin geri dönüşü ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini belirten Kasım, Hizbullah'ın daha önce olduğu gibi orduyla koordinasyon içinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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