Nagazaki'ye Atom Bombası Atılmasının 77. Yıl Dönümü Anıldı NAGAZAKİ, 9 Ağustos (Xinhua) --Japonya'nın Nagazaki kentinde yer alan Barış Parkı'nda, ABD'nin kente atom bombası atmasının 77. yıl dönümünü anma töreninden önce koro üyeleri prova yapıyor, 9 Ağustos 2022. Japonya'nın Nagazaki şehrinde, atom bombası atılmasının 77. NAGAZAKİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın Nagazaki kentinde yer alan Barış Parkı'nda, ABD'nin kente atom bombası atmasının 77. yıl dönümünü anma töreninden önce koro üyeleri prova yapıyor, 9 Ağustos 2022. Japonya'nın Nagazaki şehrinde, atom bombası atılmasının 77. yıl dönümü anılırken uluslararası toplum Japonya'ya yaptığı çağrıda ülkenin kendisini sadece bir kurban olarak görmemesini istedi. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Nagazaki Japonya Güncel Haberler

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