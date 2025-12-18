Türkiye'de nadir görülen karaleylek fotokapana yansıdı

TÜRKİYE'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan karaleylek Bursa'da, yaban hayatı görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapana yansıdı.

Çeltik kargası olarak da bilinen, leylekgiller familyasından büyük, ince uzun yapılı, ince boyunlu, gagası uzun, ince ve koyu kırmızı renkli, uzun kırmızı bacaklı, boyu 95-100 santim, kanat açıklığı 145-155 santim olan ve Türkiye'de nadir görülen karaleylek (Ciconia nigra), kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

'ZARAFETİN EN KOYU HALİ'

Ormandaki su birikintisinin içinde mola veren karaleyleğin görüntüsü, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Doğanın siyah incisi: Kara Leylek. Zarafetin en koyu hali. Nadir, özgür ve tamamen doğal" ifadeleriyle paylaşıldı.

