Naci Görür'den Malatya'daki 5.6'lık depremin ardından dikkat çeken 'yeni fay' uyarısı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Depremin Malatya fayına paralel bir hat üzerinde olduğunu belirten Görür, "Bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin" ifadesini kullandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalar olurken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"MTA HARİTASINA ÇİZİLMEMİŞ YENİ BİR FAY OLABİLİR"

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin" ifadelerini kullandı.