Nablus'un güneyinde İsrail güçlerince 200'den fazla asırlık zeytin ağacı söküldü

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde bulunan Lübnan eş-Şarkiyye köyünde 200'den fazla asırlık zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerine ait buldozerler, Lübnan eş-Şarkiyye köyü doğusundaki Sur bölgesine girerek, sahipleri zeytinlerini toplayamadan meyve veren 200'den fazla asırlık zeytin ağacını söktü.

Söz konusu ağaçların sökülmesiyle köy sakinlerinin zeytin hasadı yapma imkanından mahrum bırakıldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin köyün ana girişini kapattığı, bu nedenle Filistinlilerin köye ulaşmak için alternatif yolları kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin, zeytin hasat sezonunun başlamasından bu yana köyün güneybatısındaki Vadi Abuvin ile kuzeyindeki Vadi eş-Şair bölgelerinde de Filistinlilerin ağaçlarına ulaşmasını ve zeytinlerini toplamasını engellediği kaydedildi.

Zeytin, Filistin'deki en önemli tarım ürünlerinden biri olup gıda sanayisi, yerel ticaret ve ihracatın temel direğini oluşturuyor. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre bu yılın ilk yarısında Batı Şeria'da 26 binden fazla zeytin ağacı kesildi veya zarar gördü.

Zeytin hasadı sezonu sofralık zeytinlerin toplanmasıyla 20 Eylül'de başlarken, zeytinyağı için ayrılan ürünlerin hasadı 15 Ekim'de başlıyor.

Konseyin verilerine göre, Ağustos 2026'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım alanlarına yönelik saldırılarında 19 bin 375'i zeytin ağacı olmak üzere 21 bin 508 ağacın zarar gördü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetti, 100 bin 485'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 147 bin 111 ağaç tahrip edildi, yakıldı veya söküldü.

Kaynak: AA