Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki baskını sırasında iki Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un güneyindeki Kasra kasabasına düzenledikleri baskın sırasında iki Filistinli yaralandı.

Kasra Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmunim Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin kasabanın batı kesimine baskın düzenleyerek evlere taşlarla saldırdığını ve saldırıya karşı koymaya çalışan iki genci yaraladıklarını söyledi.

Hasan, iki gençten birinin tedavi için hastaneye, diğerinin ise yakındaki kasabadaki bir sağlık merkezine götürüldüğünü ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan, İsraillilerin dün, Kasra'nın batısında Filistin idari kontrolü altındaki (B) bölgesinde yer alan Ras el-Ayn bölgesine iki çadır kurduklarını belirtti.

Hasan, geçmiş yıllarda diğer üç tarafa da yerleşim yerleri kurulduktan sonra şimdi iki çadırın kurulması ve bölgeye yerleşimcilerin gelmesiyle kasabanın dört taraftan kuşatılmış hale geldiğini belirtti.