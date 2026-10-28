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MYK 21. Olağan Genel Kurulunu yaptı, TYÇ logo buluşması düzenledi

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MYK 21. Olağan Genel Kurulunu yaptı, TYÇ logo buluşması düzenledi
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MYK 21. Olağan Genel Kurulunda faaliyet raporu, bütçe teklifi ve çalışma programı oy birliğiyle kabul edildi. TYÇ logo buluşmasında hak elde eden üniversitelere plaket verildi; diploma eklerinde logo kullanımıyla mezunların yeterliliklerinin uluslararası tanınması hedefleniyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 21. Olağan Genel Kurulunu yaptı ve "Yükseköğretim Programlarında Yeterlilik ve Tanınırlık: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logo Kullanım Hakkı Buluşması"nı düzenledi.

MYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan 21. Olağan Genel Kurulda, kamu kurumları, işçi ve işveren kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi.

Genel Kurulda, Kurumun faaliyet raporu, idari ve mali konular, bütçe teklifi ve çalışma programı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Dün öğleden sonra ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla MYK'nin 20. kuruluş yılı kapsamında "Yükseköğretim Programlarında Yeterlilik ve Tanınırlık: TYÇ Logo Kullanım Hakkı Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Programa Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), üniversite rektörleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, TYÇ kapsamında yükseköğretim yeterliliklerinin kalite güvencesi, ulusal ve uluslararası tanınırlığı ile Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Program kapsamında TYÇ logosu kullanım hakkı elde eden üniversitelere plaket takdim edildi.

TYÇ logosunun diploma eklerinde kullanılmasıyla mezunların sahip oldukları yeterliliklerin uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılması ve tanınmasının desteklenmesi hedefleniyor.

MYK Başkanı Aşkın Tören, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulusal yeterlilik sisteminin gelişmesinde YÖK, YÖKAK ve üniversitelerin katkılarının büyük önem taşıdığını belirterek, yükseköğretim programlarının kalite güvencesi ve TYÇ ile ilişkilendirilmesi süreçlerinde yürütülen kurumsal işbirliğine dikkati çekti.

Tören, YÖK'ün yükseköğretim sisteminin gelişimine yönelik çalışmaları, YÖKAK'ın kalite güvencesi alanındaki katkıları ve üniversitelerin özverili çalışmalarının, yeterliliklerin uluslararası tanınırlığının güçlendirilmesinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

MYK'nin 20 yıllık kurumsal birikimine de değinen Tören, eğitim, istihdam ve kalite güvencesi mekanizmaları arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası görünürlüğünün artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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