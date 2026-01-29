Myanmar, UAD'de "Arakanlılara soykırım yaptığı" iddialarını reddetti

Myanmar, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davadaki iddiaları kesin bir dille reddederek, askeri operasyonlarının "terörle mücadele" altında meşru olduğunu savundu.

Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" talebiyle Myanmar'a karşı UAD'de açtığı davada, esasa ilişkin duruşmalar tamamlandı.

Myanmar, 12-29 Ocak'taki duruşmalarda, "soykırım" iddialarını tümüyle reddetti ve Gambiya'nın delillerinin güvenilir olmadığını ileri sürdü.

Myanmar Cumhurbaşkanlığı Ofisi Bakanı Ko Ko Hlaing, mahkemeye sunduğu savunmada, "Bu iddiaların hiçbirinin soykırımla ilgisi yok. Myanmar, Arakan Eyaleti'nden gelen ve şu anda Bangladeş'teki kamplarda yaşayanların Myanmar'a geri dönüşünü sağlamaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Myanmar'ın Arakanlılara yönelik askeri operasyonlarının terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen meşru eylemler olduğunu savunan ve bu operasyonlarda işlenen suçların soykırım riski taşıdığını tespit eden BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Mekanizması ve Myanmar İçin Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın tarafsızlığına güvenmediğini belirten Hlaing, şunları kaydetti:

"Myanmar, bu kuruluşların belgelerindeki veya Gambiya'nın dayandığı diğer belgelerdeki bilgilerin iddia edilen doğruluğunu veya güvenilirliğini kabul etmiyor. Bu nedenle Mahkemenin tüm ayrıntılı delilleri kendisinin değerlendirmesi ve başka herhangi bir kurumun görüşlerine veya sonuçlarına, özellikle bunlar birinci elden delillere dayanmıyorsa, güvenmemesi Myanmar için hayati önem taşıyor."

Gambiya'nın delilleri

Myanmar'ın avukatı Christopher Staker, Gambiya'nın sunduğu delillerin yeterli olmadığını savunarak, "Gambiya'nın soykırım iddiasının merkezindeki, özellikle 2016 ve 2017 operasyonları sırasında yaygın vahşet eylemleri işlendiği iddialarını kanıtlamak için sunduğu delillerin hiçbirinin yeterli ya da gerekli delil değeri yok." diye konuştu.

Myanmar'ın avukatı Profesör Stefan Talmon, Gambiya'nın Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği iddiasını kanıtlamak için gereken her bir gerçeğin varlığını ispatlama yükümlülüğü taşıdığını vurgulayarak, "Bunu yaparken 'makul şüphenin ötesinde', yani tam kesin delil standardını karşılaması gerekir. Soykırım niyetinin dolaylı delillerle kanıtlanması durumunda, kesin delil standardı ancak soykırım niyetinin söz konusu olgulardan çıkarılabilecek tek makul çıkarım olması durumunda karşılanır." ifadelerini kullandı.

Myanmar'ın avukatı Chiara Cordone, mahkemenin delillerin çokluğuyla değil kesinliğiyle ilgilenmesi ve soykırım kastının ispatında aradığı sıkı delil standartlarına kesinlikle bağlı kalması gerektiğini belirterek, "Mahkemeden, delilleri yazarına veya sunumuna göre değil, özüne göre değerlendirmesi ve bu tür suçlamaların gerektirdiği yüksek ispat standardını her zaman aklında tutması isteniyor." dedi.

Gambiya: "Myanmar kasıtlı olarak Arakanlıları hedef aldı"

Gambiya Adalet Bakanı Dawda Jallow, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslüman azınlığı yok etmek amacıyla kasıtlı olarak hedef aldığını kaydederek, "Bu, uluslararası hukukun ezoterik meseleleriyle ilgili değil. Gerçek insanlarla, gerçek hikayelerle ve gerçek bir insan topluluğuyla ilgili. Myanmar, Arakanlıları yok edilmek için hedef aldı. Rohingyaların maruz kaldığı şey salt rakamlar ve istatistikler değil, yaşayan, nefes alan insanların acılarıdır." demişti.

Gambiya'nın avukatları, Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarının "aşırı vahşeti", "organize yıkımı" ve "kadınlara yönelik cinsel şiddetin boyutu"nun soykırım niyetinin göstergesi olduğunu savunmuştu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası için önemli işaretler barındırıyor

Bu dava, soykırıma doğrudan maruz kalan bir devlet veya gruba ait ülke tarafından değil, başka bir ülke tarafından açılması bakımından önem taşıyor.

Soykırım yasağının "erga omnes" (herkese karşı) bir sorumluluk olması ve tüm devletler tarafından ileri sürülebilen bir hak olması nedeniyle, Gambiya'nın Myanmar'a açtığı bu dava birçok açıdan Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına benziyor.

Gambiya-Myanmar davası, geçirdiği usül aşamaları açısından Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davası için önemli işaretler barındırıyor.

Divan yargıçları nihai kararını vermek üzere müzakereye başladı.

2019'dan bu yana süren dava süreci

Gambiya, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

UAD, 23 Ocak 2020'de geçici tedbir kararı vererek Myanmar'dan, Arakanlı Müslümanlara yönelik Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamındaki eylemlerin önlenmesi için gücü dahilindeki tüm tedbirleri almasını, bu tür eylemlerle ilgili iddialara ilişkin delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve aldığı tedbirlere ilişkin her altı ayda bir Divan'a rapor sunmasını istemişti.

Myanmar, 20 Ocak 2021'de Divan'ın yargı yetkisine ve davanın kabul edilebilirliğine ilişkin ön itirazlarda bulunmuştu. UAD, 22 Temmuz 2022'de Myanmar'ın itirazlarını reddetmiş ve Gambiya'nın başvurusunun kabul edilebilir olduğuna hükmetmişti.

Davaya Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, Maldivler, Slovenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Belçika ve İrlanda olmak üzere 11 ülke müdahil olmuştu.