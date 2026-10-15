Haberler

Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazar yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazar yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar'ın Shan eyaleti Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü üzerinde kurulan yüzen pazar, yerel halk ve turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Satıcılar, geleneksel kültürün simgelerinden biri sayılan pazarda teknelerde taze gıda ürünleri satıyor.

NYAUNGSHWE, 15 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü'nde kurulan yüzen pazar, yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Satıcılar, geleneksel kültürün simgelerinden biri olan bu pazarda teknelerde taze gıda ürünleri satıyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

Arda Roma'yı yaktı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Otoyolda korkunç kaza! Aracın içinde Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de vardı

Üsküdar'ın çiçeği burnunda başkan vekilinden kötü haber

Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz