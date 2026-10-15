Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazar yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor

Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazar yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Myanmar'ın Shan eyaleti Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü üzerinde kurulan yüzen pazar, yerel halk ve turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Satıcılar, geleneksel kültürün simgelerinden biri sayılan pazarda teknelerde taze gıda ürünleri satıyor.
NYAUNGSHWE, 15 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü'nde kurulan yüzen pazar, yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Satıcılar, geleneksel kültürün simgelerinden biri olan bu pazarda teknelerde taze gıda ürünleri satıyor.
Kaynak: Xinhua