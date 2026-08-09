Myanmar'da set yıkılması sel felaketi: 40 bin kişi etkilendi

İRAVADİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde Ngawun Nehri kıyısında yıkılan seti onarmaya çalışan kurtarma ekipleri, 7 Ağustos 2026.

Myanmar Devlet Başkanlığı sözcüsü, Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı'nın verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, ülkenin İravadi bölgesindeki Ngawun Nehri üzerindeki setin yıkılması sonucu 30 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında 40.000'den fazla kişinin selden etkilendiğini söyledi. (Fotoğraf: İravadi Bölgesi Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua