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Myanmar'da set yıkılması sel felaketi: 40 bin kişi etkilendi

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İRAVADİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde Ngawun Nehri kıyısında yıkılan seti onarmaya çalışan kurtarma ekipleri, 7 Ağustos 2026.

İRAVADİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde Ngawun Nehri kıyısında yıkılan seti onarmaya çalışan kurtarma ekipleri, 7 Ağustos 2026.

Myanmar Devlet Başkanlığı sözcüsü, Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı'nın verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, ülkenin İravadi bölgesindeki Ngawun Nehri üzerindeki setin yıkılması sonucu 30 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında 40.000'den fazla kişinin selden etkilendiğini söyledi. (Fotoğraf: İravadi Bölgesi Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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