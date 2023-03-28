Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin partisi kapatılabilir

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD), askeri yönetim tarafından ilan edilen yeni seçim yasalarına uymayı reddettiği için kapatılabileceği bildirildi.

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD), askeri yönetim tarafından ilan edilen yeni seçim yasalarına uymayı reddettiği için kapatılabileceği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Ulusal Seçim Komisyonu, yeni seçim yasalarına uymayan ve ön kayıt yaptırmayan NLD'nin kapatılabileceğini duyurdu.

2021 darbesi sonrası gözaltına alınan ve farklı suçlardan hüküm giyen Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin partisi, cunta yönetimi tarafından göreve getirilen Ulusal Seçim Komisyonu'na gelecek seçimler için kayıt yaptırmayı reddetmişti.

Suu Çii dahil çok sayıda üyesi tutuklu bulunan NLD, askeri yönetim altında özgür ve adil bir seçim yapılamayacağı görüşünde.

Partinin eski milletvekillerinden Bo Bo Oo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Birçok siyasi liderin, aktivistin tutuklandığı ve ordunun halka işkence ettiği bir zamanda yapılacak seçimleri kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu, Myanmar'daki duruma ilişkin bugün yayımladığı raporda, halkın büyük bir kısmının, bu seçimleri, "NLD'nin önceki seçimlerde elde ettiği başarıya gölgeye düşürme çabası" olarak gördüğünü ve 2021 darbesi sonrası artan baskı ortamında yapılacak hiçbir seçimin "güvenilir" olamayacağını kaydetti.

Raporda ayrıca, seçimlerin darbe sonrası çatışmaları arttıracağına işaret edildi.

Myanmar'da yayın yapan Myanma Alinn gazetesi, yeni seçim yasası kapsamında Seçim Komisyonu'na kayıt yaptıran siyasi partilerin sayısının 52 olduğunu duyurdu.

Ordu 27 Ocak'ta yeni seçim yasalarını açıklamıştı

Ordu, 27 Ocak'ta ilan ettiği yeni "Siyasi Partiler Kayıt Yasası" ile seçimlerde kendisine alternatif oluşturabilecek siyasi partileri hedef almıştı.

Yeni yasal düzenleme ile ülkedeki partilerin 2 ay içinde yeniden kayıt yaptırmaları istenmiş, seçimlerde yarışacak partiler için gerekli fon miktarı, 100 kat artırılarak 100 milyon kyata (yaklaşık 45 bin 500 dolara) çıkarılmıştı.

Ayrıca, seçim komisyonunun parti kayıtlarına ilişkin kararlarına itiraz yolu kapatılmıştı.

Karara uymayan partilerin 3 yıl süreyle faaliyetlerinin askıya alınabileceği veya kapatılabileceği kaydedilmişti.

NLD seçimlere katılmayacağını bildirmişti

Ordu, yapmayı vadettiği seçimler için kesin bir tarih vermezken, ülkede devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) rejimini şubat ayında 6 ay uzatma kararı almıştı.

Öte yandan NLD, ocak ayında getirilen yeni düzenlemeleri reddetmiş, seçimleri "yasa dışı" ve ordunun "göz boyaması" olarak nitelemişti.

Bo Bo Oo, 21 Mart'ta NLD'nin Merkez Yürütme Komitesi toplantısında, Seçim Komisyonu'na kayıt yaptırmayacaklarını bildirmişti.