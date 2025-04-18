Myanmar'da 4.900 Mahkuma Yeni Yıl Affı
Myanmar'ın Yangon kentinde, 17 Nisan 2025 tarihinde 4.900'den fazla mahkum, Devlet İdare Konseyi tarafından affedildi. Mahkumları taşıyan otobüsler Insein Cezaevi'nden çıkış yaptı.
YANGON, 18 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde affedilen mahkumları taşıyan otobüsler Insein Cezaevi'nden çıkıyor, 17 Nisan 2025.
Myanmar Devlet İdare Konseyi, ülke takvimine göre Yeni Yılın ilk günü olan perşembe günü 4.900'den fazla mahkuma af çıkardı. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel