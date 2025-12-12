Haberler

BM: Myanmar'da 2026'da 12 milyondan fazla kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Myanmar'daki artan şiddet ve yerinden edilme nedeniyle 2026 yılındaki açlık krizine dair uyarıda bulundu. Ülkede 12 milyondan fazla kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı, acil insani yardıma ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Myanmar'da artan şiddet ve yerinden edilmeler nedeniyle "2026'da 12 milyondan fazla kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Myanmar halkının halihazırda çok ciddi açlık seviyeleriyle mücadele ettiği ve durumun giderek kötüleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, birçok annenin sağlığını koruyacak kadar gıdaya erişemediği ve binlerce çocuk için yetersiz beslenmenin yeni bir yaşam gerçeği haline geldiği belirtildi.

Myanmar'da artan şiddet ve yerinden edilmeler nedeniyle 2026 yılında "12 milyondan fazla kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı" vurgulanan açıklamada, bunlardan yaklaşık 1 milyonunun ise "acil düzeyde açlık" yaşayacağı ve hayatta kalabilmeleri için acil insani yardıma ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Myanmar Ülke Direktörü Michael Dunford, çatışmaların ve yoksunluğun insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu en temel imkanlarını ellerinden aldığı ancak buna gerekli ilginin gösterilmediğine dikkati çekti.

Dunford, "Bu, gezegendeki en kötü açlık krizlerinden biri ve aynı zamanda en az fonlananlardan biri." ifadesini kullandı.

Sahadaki koşulların son derece zorlayıcı olduğunu vurgulayan Dunford, "Her gün gıda ve beslenme desteği ulaştırıyoruz ancak ciddi şekilde fon yetersizliği yaşıyoruz. Uluslararası toplum harekete geçmeli. Bu krizin daha da kötüleşmesini önlemek için sürdürülebilir finansman ve diplomatik destek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

WFP'ye göre, halihazırda 400 binden fazla anne ve çocuk, akut yetersiz beslenme nedeniyle sadece pirinç veya lapa tüketerek yaşam mücadelesi veriyor.

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Myanmar 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nda yer alan tahminlere göre, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 2026'da 3,6 milyondan 4 milyona çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ev ile iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

Evinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, yaptığı açıklama pes dedirtti
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanıyor mu? O hamle dedikoduları alevlendirdi

Boşanıyorlar mı? O hamle dedikoduları alevlendirdi
title