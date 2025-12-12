BM: Myanmar'da 2026'da 12 milyondan fazla kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacak

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Myanmar'da artan şiddet ve yerinden edilmeler nedeniyle "2026'da 12 milyondan fazla kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Myanmar halkının halihazırda çok ciddi açlık seviyeleriyle mücadele ettiği ve durumun giderek kötüleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, birçok annenin sağlığını koruyacak kadar gıdaya erişemediği ve binlerce çocuk için yetersiz beslenmenin yeni bir yaşam gerçeği haline geldiği belirtildi.

Myanmar'da artan şiddet ve yerinden edilmeler nedeniyle 2026 yılında "12 milyondan fazla kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı" vurgulanan açıklamada, bunlardan yaklaşık 1 milyonunun ise "acil düzeyde açlık" yaşayacağı ve hayatta kalabilmeleri için acil insani yardıma ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Myanmar Ülke Direktörü Michael Dunford, çatışmaların ve yoksunluğun insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu en temel imkanlarını ellerinden aldığı ancak buna gerekli ilginin gösterilmediğine dikkati çekti.

Dunford, "Bu, gezegendeki en kötü açlık krizlerinden biri ve aynı zamanda en az fonlananlardan biri." ifadesini kullandı.

Sahadaki koşulların son derece zorlayıcı olduğunu vurgulayan Dunford, "Her gün gıda ve beslenme desteği ulaştırıyoruz ancak ciddi şekilde fon yetersizliği yaşıyoruz. Uluslararası toplum harekete geçmeli. Bu krizin daha da kötüleşmesini önlemek için sürdürülebilir finansman ve diplomatik destek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

WFP'ye göre, halihazırda 400 binden fazla anne ve çocuk, akut yetersiz beslenme nedeniyle sadece pirinç veya lapa tüketerek yaşam mücadelesi veriyor.

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Myanmar 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nda yer alan tahminlere göre, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 2026'da 3,6 milyondan 4 milyona çıkması bekleniyor.