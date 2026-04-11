Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Özel Temsilcisi, Myanmar Cumhurbaşkanı'nın Göreve Başlama Törenine Katıldı
Myanmar Cumhurbaşkanı Min Aung Hlaing, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel elçisi Jiang Xinzhi ile 10 Nisan 2026’da başkent Nepido'da bir araya geldi. Jiang, Myanmar hükümetinin daveti üzerine törene katıldı.
Jiang, Myanmar Birliği Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine cuma günü Myanmar Cumhurbaşkanı Min Aung Hlaing'in göreve başlama törenine katıldı.
Kaynak: Xinhua